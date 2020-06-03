Продолжается работа над седьмым эпизодом фильма «Миссия невыполнима»

Стали известны сроки возобновления работы над седьмой частью голливудского боевика «Миссия невыполнима», которые были прерваны из-за пандемии коронавируса. Как рассказал ассистент режиссера Томми Гормли, съемки картины возобновятся в сентябре и будут завершены в мае следующего года.

По его словам, съемочной группе осталось доснять несколько сцен в Венеции, после чего планируется отснять большие фрагменты в Великобритании. «Наша цель — начать с сентября и закончить до конца апреля/мая 2021-го», — сказал Гормли, добавив, что он уверен в успехе этих планов.

Гормли также признался, что положительно относится к мерам безопасности, вводимым Британской комиссией по кинематографии, однако признал, что определенных сложностей избежать не удастся.

В седьмой части блокбастера главные роли исполнят Том Круз, Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьефф, Ванесса Кирби и другие актеры. Релиз фильма намечен на ноябрь 2021 года.