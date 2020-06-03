Правительство Украины увеличило социальные выплаты некоторым группам населения

Верховная Рада увеличивает социальные выплаты для детей с инвалидностью, а также детям, находящимся под попечительством или опекой. Депутаты приняли соответствующий законопроект. Помимо всего прочего, в нем будут четко прописаны правила предоставления помощи малообеспеченным семьям с детьми и одиноким матерям.

В частности, дети, находящиеся под попечительством или опекой, будут получать помощь в размере 2,5 прожиточного минимума. При этом дети-инвалиды, которые тоже находятся под попечительством или опекой, смогут рассчитывать на помощь в размере 3,5 прожиточных минимумов. Однако государственную помощь при рождении первого и каждого следующего ребенка депутаты решили не повышать.

Семьи смогут рассчитывать на помощь в размере 41000 гривен, при этом одноразовая помощь будет выплачиваться в размере 10320 гривен. Депутаты подчеркнули, что вся остальная сумма будет выплачена в течение 3 лет равными долями.

Согласно новому законопроекту, на социальную помощь могут рассчитывать люди старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. «Одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию», — говорится в документе. Речь идет о государственной социальной помощи по уходу за одинокими пожилыми людьми.