Онлайн казино Украины с хорошей репутацией Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: «Не знаю, поженятся ли они» » Почему требования МВФ к Украине — это не «внешнее управление», а грабят страну «дубинские» и «коломойские» Закупать медикаменты и медтехнику аукционом через Прозорро это “внешнее управление”, говорит нам депутат Слуги Народа Александр Дубинский, рассказывая нам про меморандум Кабмина с МВФ. И да, это лонгрид, потому что мне припекло. Я разберу все, чего, по мнению Дубинского, требует от нас МВФ (если Дубинский не врет и реально слил меморандум, конечно). Краткая суть пригара Дубинского вот “МВФ — это внешнее управление”. Кому интересны подробности — вот ссылка на саммари пригара Дубинского. Открытые тендера на Прозорро это плохо. А вот покупать медикаменты и медтехнику по мутному через тендерный комитет с порешанными людьми, это по мнению Дубинского нормальное, местное, народное управление. Хотя по результатам этого “народного” управления народ скоро будет жевать последний фаллос без соли, а в районную больницу страшно зайти с момента ее постройки. Кроме того, чтобы захватить внимание люмпена, Дубинский говорит о тарифах и пенсиях. Нельзя реформировать пенсионную систему, говорит нам Дубинский, нельзя поднимать пенсионный возраст. Сообщаю тупорылому депутату, в данным момент, то есть прямо сейчас, число пенсионеров ПРЕВЫШАЕТ число людей, которые платят единый социальный внесок (ЕСВ). То есть на каждого работающего приходится больше одного пенсионера. Хотите пенсию по 5000 гривен? Каждый работающий в месяц со своей зарплаты должен отстегнуть 5000 гривен. Каждый. Многие согласятся? Хотите чтобы пенсия была 10 000? Вот у вас уже большая часть страны получает отрицательную зарплату, если посмотреть на среднюю зарплату. Текущая ситуация это неизбежный геноцид пенсионеров. А МВФ как раз требует эту ситуацию поменять. Пенсионный фонд в нынешнем виде это черная дыра, куда бесконтрольно вливаются огромные деньжищи. Так продолжаться больше не может, пенсионная система должна быть реформирована, говорит нам МВФ. Но Дубинскому окей, пусть будут нищими те, кто будет платить огромный ЕСВ, пусть будут нищими пенсионеры, которым все равно этого не хватит, главное, чтобы в черную дыру Пенсионного фонда наливали бабос. Аналогичная история с тарифами. Они по мнению Дубинского должны устанавливаться государством и должны быть низкими. Под рассказы о том, что у населения должны быть низкие тарифы нам уже ввалили всю энергетику и поставили ее на край гибели, но пока низкие тарифы увидели только ферросплавные заводы Коломойского, а населению как-то не везет. Сказка про низкие тарифы это способ украсть миллиарды – именно на низких тарифах и создающихся за счет них огромных государственных долгах стали миллиардерами Фирташ и Коломойский. Цена газа на рынках самая низкая в истории, но Дубинский об этом вам не сообщает, зато говорит что рыночной цены не надо. Ну и конечно же, украинских судей, по Дубинскому, должны разбирать и выбирать исключительно другие честнейшие украинские судьи. Те самые, которые не могут пояснить, откуда у них дворцы, земельные участки как у рабовладельцев и спорткары у детей. Так что ты обязан жаловаться на продажного украинского судью только другому украинскому продажному судье и обязан идти нахер по итогу. Понял? Только так. Потому что все остальное — это “внешнее управление”. Потому что именно продажные украинские суды позволяют Коломойскому выигрывать суды и грабить украинцев. И потому украинские суды должны остаться продажными ,а судьи пусть себе еще по одному дворцу построят. А еще люди, которые грабили население через банки помойки ни в чем не виноваты должны быть. Пусть им все государство компенсирует. Это же самые честные люди в стране, их все знают — Коломойский, Фирташ, Бахматюк, Жеваго, Лагун, Янукович-младший, Клименко, Курченко и прочие. Ни в коем случае никого из них подозревать ни в чем нельзя, это не они грабили, это их ограбили и они должны получить компенсацию. За наш счет. Потому что все эти уважаемые люди, это как раз не внешний контроль, а самый что ни на есть местный. Ноет Дубинский и по поводу приватизации. Вот Центрэнерго, говорит, хотят продать. По дешевке. Напоминаю что Коломойский УЖЕ владеет долей в Центрэнерго. И благодаря этой доле грабит компанию до нитки. За год менеджмент Коломойского, несмотря на то что компания, по мнению Дубинского, народная, превратил некогда прибыльное предприятие в убыточное. Убытки уже превышают три миллиарда гривен, при том, что раньше предприятие приносило миллиард-полтора прибыли в бюджет. КОНЕЧНО, ДУБИНСКИЙ И ЕГО БАБУШКА ПРОТИВ того чтобы в Центрэнерго сидели другие акционеры, кроме них, или был независимый менеджмент. Три миллиарда гривен по году это не шутка, понятно почему так горит. Хорошая и годная приватизация, по Дубинскому, это как раз когда долю в предприятии за копейки получает Игорь Валерьевич. И это одно госпредприятие, а он доит не одно. Все остальные олигархи все время независимости тоже не отставали, но Игорь Валерьевич со своей «коломыйщиной» особенно хорош. Конечно, любимый говорящий клован Коломойского Саша Дубинский рассказывает нам про «внешнее управление» и ругает меморандум МВФ с Кабмином. Ребята, оглянитесь вокруг. Нет никакого внешнего управления. В парламенте у Зеленского, Коломойского, Медведчука и прочих борцов с «внешним управлением» абсолютное большинство, министров назначают по желанию третьей левой пятки, глав госслужб назначают и снимают по щелчку пальца. Назначенцы один чернее другого, известная рекрутерская школа Дениса Ермака. Целые области страны захвачены местными баронами, местными криминальными кланами, местными мусорами, а часть страны вообще захвачена самым известным борцом с «внешним управлением» Владимиром Путиным. Нет никакого внешнего управления, просто олигархи и президент с депутатами просрали всю экономику страны в ноль, украли все что можно и нельзя, и теперь ИМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ, потому что оставшихся денег не хватает тупо ни на что. И МВФ вместе с развитыми странами готовы помочь, готовы эти деньги дать Украине, НО ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ОНИ НЕ ДОСТАНУТСЯ КОЛОМОЙСКОМУ и прочей швали, включая любителей рассказать про маму и скорость, в ответ на вопрос откуда у говорящей головы с рукой олигарха в жопе автопарк, как у арабского шейха. Это не внешнее управление друзья, это местные мошенники, которые желают получить доступ к внешним деньгам, предназначенным всей стране. И если мы посмотрим в меморандум Кабмина с МВФ, который Дубинский называет «внешним управлением» и увидим, что там нет ничего про управление, зато есть много про то что Коломойские не должны воровать у страны. Там есть про реформы которые нам необходимы, потому что во многих сферах они уже назрели и перезрели. МВФ говорит, что суды должны быть честные. МВФ говорит, что государственные предприятия должны быть независимыми от олигархов. МВФ говорит, что один рабочий при нашей производительности труда не способен достойно содержать одного пенсионера. МВФ говорит, что банки должны быть крепкими и воровать в них нельзя. МВФ говорит, что финансовая система должны быть стабильна, а жить чиновник обязан по средствам, а не раздувать дефицит госбюджета. И много других очевидных вещей говорит МВФ. Все эти советы и требования они об одном. Они о том, что нельзя воровать деньги из бюджета. Деньги украинцев, деньги МВФ, деньги Мирового Банка, деньги иностранцев ВОРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ. А Игорь Валерьевич и его пуделя считают своим естественным правом воровать наши деньги. И любые попытки им это запретить называют внешним управлением. Требование вытирать жопу в приличном обществе ЭТО НЕ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ. Это правила хорошего тона. Требования МВФ это про прекращение внешнего управления Украины олигархами, и конкретно Коломойским. Все требования МВФ переводятся с дипломатического на нормальный, как “никакого кризиса нет, просто олигархи воруют ваши деньги”. Поэтому разумеется, Коломойскому и его говорящим головам не нравится такая постановка вопроса и они будут перевирать любые требования таким образом, чтобы вместо получения денег МВФ с обязательствами, украинцы принесли свои золотые зубы на Майдан без обязательств. Поэтому хватит слушать олигархов, хватит кормить олигархов, хватит терпеть олигархов и их говорящих петрушек. И хватит сказок про внешнее управление от грабителей и их медийной обслуги. 25 лет слушаем, но пока богаче стали только Игорь Валерьевич и Дубинский вещающий из гелика. Лайк, репост, чем больше людей будут иметь иммунитет от сказок дубья, тем больше наши шансы выжить. Anton Shvets

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