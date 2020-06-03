Петр Порошенко продолжает выполнять обязанности главы государства

Порошенко сегодня передает 5 тысяч крайне дефицитных тестов иммуноферментного анализа для Городского лечебно-диагностического центра Винницы.

Порошенко передает тесты также, как и позавчера три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирус производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров передала Марина Порошенко в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет -бесплатно.

Несмотря ни на явные намерения власти продолжать кампанию политических преследований, ни на попытку заблокировать благотворительную деятельность Порошенко, члены его семьи и команды продолжают активную борьбу за жизнь и здоровье украинцев и медиков.

Павел Нусс отмечает, при этом Порошенко делает это полностью за свой счет. Борьба на сотни миллионов гривен и даже не за «спасибо», а просто потому, что Порошенко до сих пор остается единственным действующим главой государства.