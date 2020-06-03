«  
  »

Первый черный миллиардер США потребовал репараций для темнокожих американцев

Чернокожий американский миллиардер Роберт Джонсон потребовал от властей США выплатить $14 трлн в качестве репараций для темнокожих граждан страны.

По его мнению, это поможет «сократить пропасть между белыми и черными», передает телеканал CNBC. Джонсон считает, что на эти деньги черные американцы создадут и начнут развивать различные предприятия, что будет стимулировать экономику.

Свое заявление Джонсон сделал на фоне массовых протестов против действий полиции в отношении чернокожего задержанного Джорджа Флойда.

3 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  