Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков зарезан в Стамбуле

Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков убит в Стамбуле. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказал его знакомый.

По его словам, сначала информация появилась в сети, и он решил проверить ее, позвонив матери Позднякова. Она подтвердила гибель сына. Женщина рассказала, что он погиб от нескольких ножевых ранений, которые были нанесены ему в подъезде собственного дома.

Скончался Поздняков в реанимации, не приходя в сознание. По словам источника, блогер получал угрозы «по несколько тысяч ежедневно, особенно после того, как им заинтересовались в Чечне».