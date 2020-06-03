Официантка лишилась работы из-за пандемии и разбогатела на продаже фото в бикини

По словам Элли (Elly), до пандемии она работала диджеем и официанткой одновременно, однако после введения ограничительных мер ей пришлось искать новый источник заработка. Героиня материала стала фотографироваться в бикини и публиковать кадры на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Отмечается, что вскоре она заработала пять тысяч долларов (344 тысячи рублей). «Люди говорят, что это тяжелая работа, однако я не согласна. Я могу быть где угодно и получать свои деньги», — подчеркивает Элли, добавляя, что она продолжит продавать свои фото даже после снятия карантина.