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Официантка лишилась работы из-за пандемии и разбогатела на продаже фото в бикини

Австралийка потеряла работу в связи с вспышкой коронавируса и разбогатела с помощью продажи откровенных снимков. Ее рассказ приводит портал Daily Star.

По словам Элли (Elly), до пандемии она работала диджеем и официанткой одновременно, однако после введения ограничительных мер ей пришлось искать новый источник заработка. Героиня материала стала фотографироваться в бикини и публиковать кадры на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Отмечается, что вскоре она заработала пять тысяч долларов (344 тысячи рублей). «Люди говорят, что это тяжелая работа, однако я не согласна. Я могу быть где угодно и получать свои деньги», — подчеркивает Элли, добавляя, что она продолжит продавать свои фото даже после снятия карантина.

3 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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