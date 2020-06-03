Метью Перри опять ушел в запой

Состояние пятидесятилетнего голливудского актера Метью Перри вызывает беспокойство у его поклонников. Некоторое время назад папарацци поймали Перри на улице и сделали несколько снимков. На кадрах видно, что актер соблюдает все меры безопасности во время эпидемии коронавируса и ходит по улице в маске, но при этом находится в неадекватном состоянии.

Поклонники предположили, что актер снова ушел в запой из-за недавнего расставания со своей подругой Молли Хервиц. Папарацци подчеркнули, что когда увидели актера, то поняли, что он был в невменяемом состоянии и с трудом держался на ногах. Они засняли Перри в тот момент, когда он пытался выбраться из автомобиля, однако без посторонней помощи сделать этого не смог.

Фанаты предполагают, что у него произошел очередной срыв на фоне расставания с молодой подругой. С Молли он начал встречаться в 2018 году. Сначала поклонникам он даже казалось, что актер успешно борется со своей зависимостью, и новая подруга помогает ему в этом.

Однако позднее стало известно, что девушка решила расстаться с актером, поскольку поняла, что единственный человек, который может ему помочь, — он сам. Напомним, что с алкогольной зависимостью Мэтью Перри борется еще с середины 90-х годов, когда он снимался в сериале «Друзья». По его словам, он даже не помнит полностью целый сезон, когда работал на съемочной площадке.