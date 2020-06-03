Марина Хлебникова поделилась новостями с поклонниками

Марину Хлебникову без макияжа, прически и в домашней одежде сняли на видео.

Певица показалась поклонникам в социальных сетях после новостей о болезни – зимой звезда заявила, что неизлечимо больна, из-за чего и выглядит такой худой. При этом точный диагноз знаменитости хранится в секрете.

Звезда 90-х, несмотря на проблемы со здоровьем, не бросает работу. Вместе со своими друзьями – молодыми музыкантами – она записывает ремикс на свой хит «Чашка кофею».

«В скором времени песня увидит свет, и мы очень надеемся, что эта современная версия придется вам по душе, как и оригинальная версия!» – написала Хлебникова в «Инстаграм».