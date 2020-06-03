Мама Илона Маска о новорожденном внуке и возлюбленной сына Граймс: «Не знаю, поженятся ли они»

На днях 72-летняя мама миллиардера и изобретателя Илона Маска, Мэй, побеседовала с изданием Women’s Wear Daily. В этом разговоре модель не только рассказала об эмоциях сына после исторического запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX (она принадлежит Маску), но и сообщила, как поживает ее новорожденный внук по имени X Æ A-12.

Сын Илона совершенно очаровательный. Он был с нами на запуске космического корабля,

— поделилась новоиспеченная бабушка.

Илон Маск с новорожденным сыномПару слов в интервью Мэй Маск посвятила и избраннице сына, 32-летней певице Граймс. Мэй призналась, что восхищается возлюбленной Илона, а также прокомментировала слухи об их свадьбе:

У Граймс невероятно модный и творческий подход ко всему. Я искренне восхищаюсь творческими людьми, потому что я сама — ученый. Но я не знаю, поженятся ли Граймс и Илон, я их об этом не спрашивала.

Илон Маск с братом Кимбалом, сестрой Тоской и матерью МэйВ беседе с журналистами Мэй Маск призналась, что ее сын Илон был вне себя от счастья после запуска космического корабля Crew Dragon, к которому готовился больше 18 лет. Модель также рассказала о сложных погодных условиях, из-за которых запуск корабля в итоге был отложен на несколько дней:

Мы прилетели на запуск в среду. Все предвкушали это событие, но из-за молнии запуск пришлось отложить до субботы. В этот день все прошло идеально гладко, а погода была отличной. Сейчас астронавты находятся на Международной космической станции. Илон был невероятно взволнован и даже прыгал от радости.

Мэй и Илон МаскИ если Мэй Маск в восторге от Граймс, то мама певицы, Сэнди Гароссино, не очень довольна избранником своей дочери. Например, недавно она раскритиковала Илона в твиттере за его странную цитату и легкомысленное поведение.

Напомним, что Илон Маск и Граймс встречаются около двух лет. В начале мая певица и генеральный директор Tesla стали родителями. Новорожденного сына Илон и Граймс назвали необычным именем X Æ A-12, которое произносится как Икс Эш Эй Твелв, и заложили в него особый смысл.

Илон Маск и Граймс