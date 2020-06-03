Курортный сезон в Сочи оказался под угрозой срыва

Российские граждане стали массово отказываться от поездок в Сочи. Значительная часть брони в санаториях отменяется, поскольку люди вынуждены соблюдать новые правила заселения в период пандемии.

Дело касается справок о тестировании на коронавирус, которые должны быть у каждого туриста. Проблема заключается в том, что граждане не успевают оформить документы в срок, поскольку их нужно делать максимум за 48 часов до заселения, а также в стоимости тестирования – его цена варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей. Поскольку многие ездят отдыхать с семьями, процедура для них становится очень затратной, сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.

Также она указывает, что многих не устраивает отдых без возможности посетить пляж, сходить в ресторан или прогуляться по городу. По ее утверждению, в России одни из самых жестких требований к внутреннему туризму во время распространения коронавирусной инфекции.