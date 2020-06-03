Королевская семья хочет вернуть принца Гарри в Лондон

Жизнь 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл в солнечной Калифорнии только со стороны кажется свободной и безоблачной. В действительности же герцог и герцогиня Сассекские ежедневно страдают от атак репортеров, запускающих дроны над их семейным особняком, и круглосуточно находятся под охраной сотрудников службы безопасности, которая специализируется на работе с голливудскими звездами (стоимость таких услуг обходится супругам примерно в 8,5 тысячи долларов в день).

Особенно тяжело переезд в Лос-Анджелес дался принцу Гарри — он не только каждый день ломает голову над тем, как обезопасить свою семью, но и сильно скучает по родному Лондону, своим британским родственникам и друзьям. В этот трудный момент младшего брата поддерживает 37-летний принц Уильям. В беседе с изданием Us Weekly инсайдер рассказал, что Уильям практически каждый день общается с Гарри и сильно за него переживает. Недавно он даже посоветовал брату вернуться на родину.

Принцы Гарри и Уильям

Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям даже посоветовал брату вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место. Он беспокоится о благополучии и безопасности Гарри, — рассказал аноним.

Известно также, что Гарри постоянно находится на связи со своей 94-летней бабушкой. Королева Елизавета II тоже сильно переживает за внука, постоянно спрашивает, все ли у них с Меган в порядке, а также предлагает Гарри обратиться к ней за помощью в случае необходимости.

Меган Маркл и принц Гарри

Инсайдер добавил, что изначально у герцога Сассекского были нереалистичные ожидания по поводу переезда и он смотрел на свою жизнь с семьей в Лос-Анджелесе сквозь розовые очки. Поговаривают, что Гарри и Меган уже задумывались о переезде в более безопасное место, но пока не приняли решение и продолжают жить в роскошном особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри стоимостью 18 миллионов долларов.

Напомним, что отношения братьев Гарри и Уильяма дали трещину после того, как герцоги Сассекские заявили об отказе от своих королевских обязанностей. Недавно же родственникам наконец удалось наладить общение. По словам инсайдеров, Гарри и Уильяма сплотила болезнь отца, 71-летнего принца Чарльза, у которого марте был выявлен коронавирус. С того момента братья постоянно находятся на связи по телефону и обмениваются последними новостями.

Принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри