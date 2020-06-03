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Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия — «Я пансексуалка»

Кара Делевинь

Британская модель и актриса Кара Делевинь раскрыла журналу Variety свои сексуальные пристрастия. Она заявила, что является пансексуалкой, то есть испытывает сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

«Я всегда буду оставаться пансексуалкой, как я думаю. Каким бы образом кто-то себя не определял, он, она, они, — я влюбляюсь, и все тут. Меня влечет личность», — объяснила 27-летняя Делевинь. Артистка добавила, что в разные дни ощущает себя более мужественной или более женственной.

3 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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