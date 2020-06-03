Израиль поразил новейшей баллистической ракетой круг радиусом 10 метров (видео)

Компания Israel Aerospace Industries провела два летных испытания тактической баллистической ракеты LORA (Long-Range Artillery Weapon System, артиллерийская оружейная система большой дальности). Согласно сообщению израильской компании, ракеты были запущены с судна с помощью наземной мобильной пусковой установки.

В настоящее время на вооружении Израиля стоит семейство баллистических ракет «Иерихон», включающее в себя оперативно-тактические ракеты и ракеты средней дальности. Эти боеприпасы способны поражать цели на дальности от 500 до 4800 километров.

Разработка LORA ведется с начала 2000-х годов в рамках программы по созданию высокоточных оперативно-тактических баллистических ракет. Технические подробности о боеприпасе не раскрываются. Известно только, что это одноступенчатая твердотопливная ракета массой около 1,7 тонны. Боеприпас оснащен инерциальной и спутниковой системами навигации.

Ракеты LORA размещаются в транспортно-пусковом контейнере, в котором могут храниться без обслуживания до 7 лет. Комплекс также разрабатывается в морской версии. В этом случае ракеты могут быть размещены в стандартном морском транспортном контейнере по четыре боеприпаса.

Летные испытания LORA с морского судна состоялись 2 июня 2020 года. Они были проведены в интересах неназванного заказчика. Все были произведены два запуска ракет по целям на дальности 90 и 400 километров. Разработчики сообщают, что обе цели были успешно поражены. По данным IAI, круговое вероятное отклонение LORA на дальности 400 километров составляет всего 10 метров.

Основные работы по разработке LORA завершены, однако оперативно тактический комплекс пока не принят на вооружение Израиля. По неподтвержденным данным, несколько комплексов LORA приобрел Азербайджан.