Джеймс Кэмерон прилетел в Новую Зеландию на съемки сиквела «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прилетели в Новую Зеландию для продолжения съемок сиквелов фильма «Аватар», которые были приостановлены из-за коронавируса.

Фото после схождения с борта самолета опубликовал в соцсети Джон Ландау.

Несмотря на то, что границы все еще официально закрыты, съемочной группе разрешили въезд в страну, так как для иностранцев, представляющих для государства важное экономическое значение, действуют специальные правила.

Напомним, выход фильма «Аватар 2» был запланирован на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Йео. Еще три фильма «Аватар» должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.