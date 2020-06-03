«  
  »

Джеймс Кэмерон прилетел в Новую Зеландию на съемки сиквела «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прилетели в Новую Зеландию для продолжения съемок сиквелов фильма «Аватар», которые были приостановлены из-за коронавируса.

Фото после схождения с борта самолета опубликовал в соцсети Джон Ландау.

Несмотря на то, что границы все еще официально закрыты, съемочной группе разрешили въезд в страну, так как для иностранцев, представляющих для государства важное экономическое значение, действуют специальные правила.

Напомним, выход фильма «Аватар 2» был запланирован на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Йео. Еще три фильма «Аватар» должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.

3 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  