Бывший репортёр осуждал мирный протест и агитировал за поджоги зданий ровно до того момента, пока погромщики не приблизились к его дому

Крис Палмер из Лос-Анджелеса, как пишет Sporting News — бывший корреспондент телеканала ESPN, освещавший события Национальной баскетбольной лиги. Когда США охватили протесты, вызванные смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда впоследствии жёсткого задержания полицией, американец присоединился к возмущениям. Герой материала не только публиковал твиты против расизма и за привлечение копов к ответственности, но и, судя по его постам, снимал стихийные демонстрации на фото и видео.
«Большой поклонник мэра Атланты Кеши Ланс Боттомс. Она призывает к мирному протесту. Но это ничего не меняет. На дворе не 1964 год. Они не обращают внимания, пока ты не начинаешь сжигать дерьмо.»
Следующей записью, Палмер прокомментировал поджог строящегося здания с доступным жильём
Однако, риторика экс-репортёра заметно изменилась в следующем твитте:
«Они только что атаковали жилой комплекс по соседству с нами, находящийся на нашей улице. Этот комплекс ограждён забором, и они попытались перелезть через него. Людям пришлось давать им отпор. Затем они уничтожили Starbucks и теперь находятся перед моим домом. Уберите этих животных из моего квартала. Возвращайтесь туда, где вы живёте. «
Далее он написал ещё два твитта, с осуждениями погромщиков:
«Уничтожайте своё дерьмо. Не приходите туда, где живём мы, и не разрушайте наш квартал. Мы заботимся о нашем сообществе. Если вас не волнует ваше, мне на это пофиг.«
«Не допустите ошибки, те, кто занимался мародёрством, не были протестующими. Это были преступники, которые просто смешались с толпой. Одержимые кражей и разрушением частной собственности. Когда настоящие протестующие в полдень ушли, всё пошло кувырком.«
Скриншоты расходились по соцсети, в результате чего Палмер был подвергнут жёсткой критике и троллингу. Его заклеймили клоуном и лицемером. Неудивительно, что на следующий день, 1 июня, Палмер решил высказаться по поводу своих предыдущих публикаций. Американец косвенно признал: он действительно поменял своё мнение по поводу буйных протестов. По словам Криса, он (теперь) не одобряет разрушение частной собственности. А пост с призывом сжигать здания экс-репортёр объяснил в том числе «безумными выходными».
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