Космическая перчатка астронавта будущего сможет управлять дронами и стрелять лазерами из пальцев Протесты «за права черных» перекинулись на Францию и Израиль » Бывший репортёр осуждал мирный протест и агитировал за поджоги зданий ровно до того момента, пока погромщики не приблизились к его дому Крис Палмер из Лос-Анджелеса, как пишет Sporting News — бывший корреспондент телеканала ESPN, освещавший события Национальной баскетбольной лиги. Когда США охватили протесты, вызванные смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда впоследствии жёсткого задержания полицией, американец присоединился к возмущениям. Герой материала не только публиковал твиты против расизма и за привлечение копов к ответственности, но и, судя по его постам, снимал стихийные демонстрации на фото и видео. «Большой поклонник мэра Атланты Кеши Ланс Боттомс. Она призывает к мирному протесту. Но это ничего не меняет. На дворе не 1964 год. Они не обращают внимания, пока ты не начинаешь сжигать дерьмо.» Следующей записью, Палмер прокомментировал поджог строящегося здания с доступным жильём

Однако, риторика экс-репортёра заметно изменилась в следующем твитте: «Они только что атаковали жилой комплекс по соседству с нами, находящийся на нашей улице. Этот комплекс ограждён забором, и они попытались перелезть через него. Людям пришлось давать им отпор. Затем они уничтожили Starbucks и теперь находятся перед моим домом. Уберите этих животных из моего квартала. Возвращайтесь туда, где вы живёте. « Далее он написал ещё два твитта, с осуждениями погромщиков: «Уничтожайте своё дерьмо. Не приходите туда, где живём мы, и не разрушайте наш квартал. Мы заботимся о нашем сообществе. Если вас не волнует ваше, мне на это пофиг.« «Не допустите ошибки, те, кто занимался мародёрством, не были протестующими. Это были преступники, которые просто смешались с толпой. Одержимые кражей и разрушением частной собственности. Когда настоящие протестующие в полдень ушли, всё пошло кувырком.« Скриншоты расходились по соцсети, в результате чего Палмер был подвергнут жёсткой критике и троллингу. Его заклеймили клоуном и лицемером. Неудивительно, что на следующий день, 1 июня, Палмер решил высказаться по поводу своих предыдущих публикаций. Американец косвенно признал: он действительно поменял своё мнение по поводу буйных протестов. По словам Криса, он (теперь) не одобряет разрушение частной собственности. А пост с призывом сжигать здания экс-репортёр объяснил в том числе «безумными выходными».

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