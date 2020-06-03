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Бывший репортёр осуждал мирный протест и агитировал за поджоги зданий ровно до того момента, пока погромщики не приблизились к его дому

Крис Палмер из Лос-Анджелеса, как пишет Sporting News — бывший корреспондент телеканала ESPN, освещавший события Национальной баскетбольной лиги. Когда США охватили протесты, вызванные смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда впоследствии жёсткого задержания полицией, американец присоединился к возмущениям. Герой материала не только публиковал твиты против расизма и за привлечение копов к ответственности, но и, судя по  его постам, снимал стихийные демонстрации на фото и видео.

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«Большой поклонник мэра Атланты Кеши Ланс Боттомс. Она призывает к мирному протесту. Но это ничего не меняет. На дворе не 1964 год. Они не обращают внимания, пока ты не начинаешь сжигать дерьмо.»

Chris Martin Palmer O @ChrisPalmerNBA Big fan of Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms. She's calling for peaceful protest. But that doesn't do anything. This ain't 1964. They don't pay attention until you start burning shit.,беспорядки в Миннеаполисе,журнашлюхи,ебанутым нет покоя

Следующей записью, Палмер прокомментировал поджог строящегося здания с доступным жильём

Chris Martin Palmer O @ChrisPalmerNBA \/ Burn that shit down. Burn it all down. ^ Spicy PisceS @_kailssss- 2d WHAT A PHOTO. Show this thread 11:26 PM • 5/28/20 • Twitter Web App,беспорядки в Миннеаполисе,журнашлюхи,ебанутым нет покоя

Однако, риторика экс-репортёра заметно изменилась в следующем твитте:

«Они только что атаковали жилой комплекс по соседству с нами, находящийся на нашей улице. Этот комплекс ограждён забором, и они попытались перелезть через него. Людям пришлось давать им отпор. Затем они уничтожили Starbucks и теперь находятся перед моим домом. Уберите этих животных  из моего квартала. Возвращайтесь туда, где вы живёте. «

Chris Martin Palmer О @ChrisPalmerNBA They just attacked our sister community down the street. It's a gated community and they tried to climb the gates. They had to beat them back. Then destroyed a Starbucks and are now in front of my building. Get these animals TF out of my neighborhood. Go

 

Далее он написал ещё два твитта, с осуждениями погромщиков:

«Уничтожайте своё дерьмо. Не приходите туда, где живём мы, и не разрушайте наш квартал. Мы заботимся о нашем сообществе. Если вас не волнует ваше, мне на это пофиг.«

«Не допустите ошибки, те, кто занимался мародёрством, не были протестующими. Это были преступники, которые просто смешались с толпой. Одержимые кражей и разрушением частной собственности. Когда настоящие протестующие в полдень ушли, всё пошло кувырком.«

Скриншоты расходились по соцсети, в результате чего Палмер был подвергнут жёсткой критике и троллингу. Его заклеймили клоуном и лицемером. Неудивительно, что на следующий день, 1 июня, Палмер решил высказаться по поводу своих предыдущих публикаций. Американец косвенно признал: он действительно поменял своё мнение по поводу буйных протестов. По словам Криса, он (теперь) не одобряет разрушение частной собственности. А пост с призывом сжигать здания экс-репортёр объяснил в том числе «безумными выходными».

3 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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