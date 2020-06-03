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Бывшего капитана сборной России назвали главным алкоголиком футбола

В хорватском издании Sportske Novosti вышел материал, посвященный бывшему капитану сборной России Роману Широкову.

В заголовке статьи игрок назван главным алкоголиком современного футбола. Источник добавляет, что россиянин мог бы сделать более успешную карьеру, если бы не испытывал проблем с алкоголем.

В материале приводится рассказ Широкова о том, как в молодом возрасте он вместе с другом два месяца пил и скитался по стране. Футболист отметил, что справиться с пагубной привычкой ему помогла женитьба.

 

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету 56 матчей за сборную страны, в которых хавбек забил 13 мячей. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году.

3 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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