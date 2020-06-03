Брэд Питт сделал особый подарок дочери на семейном празднике

Голливудский актер Брэд Питт имел, пожалуй, лучшие выходные за последние годы. Мужчина провел время со своими 6 детьми и устроил для них семейный праздник. Так Брэд Питт отметил 14-летие дочери Шайло. Однако это были не все сюрпризы от звездного отца.

Вероятно, между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли уже нет такой вражды, как в первые годы развода. Наконец звездная мама отпускает детей к бывшему мужу и дает возможность потомкам весело проводить время с другими родственниками. Так, по данным The Daily Mail, Джоли не помешала семейному празднику, который Брэд Питт устроил для детей.

Инсайдеры утверждают, что актер заранее готовился к приходу потомков. На праздник пришли 14-летняя Шайло, 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен, 15-летняя Захара, 16-летний Пакс и даже 18-летний Мэддокс, который долгое время не общался с отцом. Для детей Брэд Питт приготовил пиццу, а также заказал любимый торт именинницы.

Брэд действительно хотел, чтобы день рождения Шайло был особенным, и планировал праздник заранее. Он до сих пор не может поверить, что его дочь уже такая взрослая! – рассказал инсайдер.

Кроме этого, анонимный источник из близкого окружения актера добавил, что Брэд Питт сделал подарок для дочери, который она никогда не забудет. Актер знает, что Шайло увлекается фотографией, поэтому приобрел для нее винтажную камеру. Но это был не единственный сюрприз от звездного отца.

«Шайло увлекается фотографией, поэтому Брэд купил ей винтажную камеру Polaroid и создал альбом из всех ее лучших фото. Также он подарил ей серию домашних уроков игры на гитаре с лучшим преподавателем в Лос-Анджелесе. А один из его друзей-кинематографистов создал видео, что состоит из поздравлений семьи и друзей Шайло, которых она давно не видела из-за пандемии», – добавил инсайдер.