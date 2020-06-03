Анализ ДНК поможет в изучении Свитков Мертвого моря

Свитки сделаны из овчины и кожи коров. Анализ ДНК — новый способ выяснить, какие из более чем 25 000 фрагментов Свитков Мертвого моря написаны на коже одного и того же животного. Это позволит их структурировать, заявили молекулярный биолог Одед Рехави из Тель-Авивского университета и его коллеги.

Уже известно, что Свитки Мертвого моря описывают религиозные и библейские события, произошедшие в южном Израиле около 2000 лет назад. Исследователи считают, что Свитки были написаны в период между третьим веком до нашей эры и первым веком нашей эры. Это был переломный момент в развитии иудаизма и появлении христианства.

Свитки Мертвого моря состоят из около 1000 древних рукописей, включая самые ранние из известных версий книг Еврейской Библии и небиблейских религиозных, юридических и философских документов. Большинство свитков и их фрагментов свитков были найдены между 1947 и 1960 годами. Самая большая библиотека свитков находилась в 11 пещерах возле Кумрана (Иудейская пустыня на северо-западном берегу Мертвого моря). ДНК, изъятая из фрагментов Свитков Мертвого моря, дала подсказки о географическом распространении верований.

После отсева ДНК, оставленной людьми, которые обращались со свитками, ученые идентифицировали ДНК животных, чья шкура использовалась для изготовления древних пергаментов. Все фрагменты были сделаны из овчины, кроме двух, которые произведены из коровьей кожи.