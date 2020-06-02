Всех россиян загонят в одну базу

Совет Федерации РФ на заседании во вторник одобрил законопроект о создании единого федерального регистра сведений о населении. Документ, внесенный правительством в мае прошлого года и принятый ГосДумой в мае 2020-го, требует, чтобы Федеральная налоговая служба собрала воедино доступные государству персональные данные граждан, чтобы, в том числе, радикально повысить собираемость налогов с физлиц.

В регистр попадут, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов итд); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки и разводы и другие изменения гражданского состояния.

База данных по населению призвана повысить платежную дисциплину: она «обеспечит переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц», говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, сведения будут использоваться для госуслуг, в экономпланировании, для статистики, проведения выборов, а также «защиты основ конституционного строя и нравственности» россиян.

В рамках регистра каждому гражданину РФ будет присвоен уникальный номер — «номер записи федерального ресурса о населении» (НЗФРН).

Силовые структуры и разведка получат особые полномочия. «Федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, органами внешней разведки РФ и иными органами, уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности РФ, в федеральный ресурс о населении могут вноситься сведения о населении, ранее не учтенные в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах», — говорится в проекте.

Исключения по внесению в базу будут сделаны лишь для лиц, сведения о которых будут признаны гостайной. Их включение в реестр «исключается». Все прочие данные «подлежат постоянному хранению, их изъятие и уничтожение не допускается», говорится в законе. Доступ к информации получат органы государственной власти всех уровней, вплоть до муниципального, а также суды, органы прокуратуры, следствия и дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, службы налогового контроля, а также органы, ответственные за контроль оборота наркотиков и миграции.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заверил депутатов Госдумы в том, что будущий ресурс будет защищен. По его словам, информация о населении будет храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки данных. Инициатива, подчеркнул он, полностью соответствует законодательству о персональных данных. Реагируя на замечания оппозиции, Егоров уточнил, что регистр не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании лица.