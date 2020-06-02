Врачи: в пиве алкоголь это самый безвредный компонент

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский считает, что пиво следует вообще запретить, так как оно является самым опасным для здоровья напитком.

Об этом сообщает сайт 7 дней.

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — отметил Покровский.

Это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. От стоимости напитка этот показатель не зависит.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — добавил врач.

Среди наименее вредных алкогольных напитков Покровский назвал красное сухое вино, богатое витаминами и антиоксидантами.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал мнение Даниила Покровского о пиве.

По его словам, пиво часто становится причиной приобщения людей к спиртному из-за низкого содержания алкоголя и вкусовых качеств.

— Коварство пива в том, что многие его не считают алкоголем, — отметил Онищенко.

Кроме того, пиво оказывает комплексное негативное воздействие на организм в целом, приводя к накоплению жира, изменению гормонального фона и избыточной нагрузке на сердце.