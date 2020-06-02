Великобритания против приглашения России на G7

Великобритания выступила против участия России в качестве члена «Большой семерки» на предстоящем саммите. С таким заявлением выступил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По его словам, Россия не изменила свое «поведение» после воссоединения с Крымом в 2014 г., поэтому власти Великобритании не видят причин для ее возвращения в G7.

Представитель Джонсона заявил, что они не будут поддерживать участие России в саммите, однако окончательное решение оставят за страной-организатором. По его словам, британские власти будут ждать более детальных предложений от США.