В России поднимут зарплаты за счет уволенных сотрудников

Российская экономика не выберется из кризиса в ближайшие несколько лет. В этом уверен финансовый консультант, экономист Максим Кривелевич. Однако план правительства, в том числе по росту зарплат на 2,5%, вполне достижим: сохранившие рабочие места россияне будут получать немного больше за счет бывших коллег, которых уволили в период пандемии.

«Работающие люди будут получать за себя и за того парня. Работать будут за двоих, а получать за второго только 10%», – пояснил Кривелевич.

Еще одна хитрость, с помощью которой можно «подогнать» показатели к поставленным целям, – это выбор соответствующих критериев. Например, власти ставят цель через полтора года сделать уровень бедности даже ниже, чем был в 2019 году. Для этого можно снизить стоимость продуктовой корзины, взяв за основу, например, ценники августа, когда овощи и фрукты дешевые, рассказал консультант.