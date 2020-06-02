В Красноярском крае произошла крупная авария на ТЭЦ

В России произошла крупная авария на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырськая энергетическая компания». Как передает пресс-служба администрации Красноярского края, режим чрезвычайной ситуации был введен в Норильске и на Таймыре. Отмечается, что инцидент произошел 29 мая. По последним данным, произошел разлив около 20000 тонн нефтепродуктов, которые попали на проезжую часть, в одну из рек, в несколько небольших водоемов и в почву.

По предварительной информации, площадь загрязнения может достигать около 10 гектаров. В местной прокуратуре отмечают, что незначительная часть топлива попала на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ. Полностью сгорел легковой автомобиль. По факту ненадлежащего хранения нефтепродуктов следственные органы завели уголовное производство. Предварительной причиной разлива называют проседание фундамента и отрыв дна емкости с топливом.

Местные власти уже сообщили, что ущерб от этого инцидента может достигать нескольких десятков миллиардов рублей. В правительстве Красноярского края заявили, что руководство компании несвоевременно сообщило об аварии, иначе таких последствий можно было бы избежать. В то же время в правительстве отметили, что виновата не только компания, которая допустила утечку нефтепродуктов, но и предприятия, которые с ней сотрудничали. В настоящее время идет расследование.