В Чехии кладоискатель нашел золотые монеты возле своего дома

Вот так всегда бывает, строишь планы , поехать туда, а может вот еще сюда заехать и так далее, по факту получается, что наездил кругов за день, а находок с гулькин нос. За то стоит поискать рядом с домом, как попадаются невероятные вещи, вот и в это раз, клад золотых монет, был буквально в двух шагах.

Чуть было сердечный приступ не получил кладоискатель в Моравии(Чехия) когда нашел настоящий клад золотых монет. И самое смешное, что человек искал, ездил за тысячи километров с детектором ,а то, о чем он и не мечтал, оказывается, можно найти просто посмотрев на землю под ноги.

Дело был почти рядом с домом, спускался по крутой тропинке и заметил около поваленного дерева куски горшка, части расколотого горшка. Когда кладоискатель попытался вытащить куски горшка на землю начали падать золотые монеты. Содержимое горшка составляли австрийские дукаты и турецкие цехины.

Всего в кладе оказалось 74 золотых монет, периода XVI-XVII веков, вероятнее всего монеты были спрятаны в период Шведской войны. Происхождение клада остается неизвестным, согласно предположениям, это могут быть сбережения одного из местных жителей, который обитал здесь несколько сотен лет назад, или добыча солдата.

Находку передали в национальный музей.