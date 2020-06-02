Умер гениальный украинский композитор Мирослав Скорик

Украинский композитор и дирижер Мирослав Скорик скончался в возрасте 81 года.

Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины им. Шевченко Анатолий Соловьяненко.

«Выдающийся художник и настоящий, надежный друг — Мирослав Михайлович Скорик скончался в вечности…», — написал Соловьяненко на своей странице.

Причина смерти композитора не уточняется.

Произведения Мирослава Скорика исполняются в Украине, в США, Канаде, Австралии, в Германии, Австрии, Франции и других странах Европы.

Мирослав Скорик писал музыку к мультфильмам, сериалам и фильмам.

«Высокий перевал», «Гуси-лебеди летят», «Тени забытых предков» и многие другие картины были созданы с музыкальным сопровождением Скорика.