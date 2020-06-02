Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете супермодели

50-летняя Наоми Кэмпбелл поддерживает свою стройную фигуру, придерживаясь очень строгой диеты. По словам личного шеф-повара супермодели Шона Джона, есть целый список тех продуктов, которые она не ест. Он включает молочные продукты, курицу, глютен — и это еще далеко не все.

Я являюсь ее поваром более 10 лет. У нее есть свои домашние рецепты, но я готовлю по-настоящему хорошую еду, и она экологически чистая и действительно полезная. Она придерживается строгого вегетарианства, как Боб Марли — растафарианства,

— рассказал Джон изданию Page Six.

Звезда никогда не ест блюда, которые подают в самолете (даже если это частный борт).

Когда она путешествует одна, я готовлю ей специальную еду,

— объяснил Джон.

В видео на YouTube от июля 2019 года Кэмпбелл рассказывала о товарах, которые она приобретает в гипермаркете Whole Foods. Она любит здоровую пищу и фрукты, включая груши, лимоны, виноград и персики. В холодильнике модели всегда есть свежий базилик, фруктовые йогурты и изюм.

Я сама хожу за продуктами, не могу заказывать их онлайн. Мне так не нравится. Я предпочитаю выбирать еду самостоятельно, чтобы убедиться, что фрукты без бочков или каких-либо повреждений. Для меня продуктовый шопинг обладает терапевтическим эффектом,

— призналась тогда Наоми.

По словам повара, Кэмпбелл обожает свежие овощи и сытные бульоны. Джон, который недавно открыл в Нью-Йорке рестораны Tings и Le Song для самовывоза и доставки, сказал, что Кэмпбелл никогда не придерживается стандартного меню, когда заказывает что-то в одном из его кафе.

Она говорит: «Сделай что-нибудь эдакое, но не то, что есть в меню!». Она всегда за творческий процесс,

— рассказал Шон.

Также Кэмпбелл обожает специи.

У еды должен быть аромат. Вы не можете просто положить соль и перец. Там должно быть немного специй и трав,

— подытожил он.