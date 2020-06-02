С Капитаном Америка можно попрощаться навсегда

Американский актер, звезда блокбастеров Marvel Крис Эванс считает, что вряд ли его персонаж Капитан Америка появится в новых фильмах или сериалах киновселенной.

Крис Эванс исполнял роль Капитана Америки с 2011 года и последний раз сыграл в фильме «Мстители: Финал» (2019).

«Это был замечательный опыт, который закончился на такой высокой ноте, что будет рискованно вновь к нему возвращаться. Это мое мнение. Думаю, лучше все оставить так, как есть», — сообщил актер.

Такого же мнения придерживаются сценаристы «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Они считают, что новое появление Капитана Америки разрушит эмоциональный эффект завершенной истории.