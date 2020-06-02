Разработана программа для анонимизации фотографий,сделанных во время протестов на улице

Программа «Image Scrubber», разработанная художником-программистом Эверсетом Пипкиным, работает как на мобильных устройствах, так и в браузере, и способно размывать изображение за несколько секунд.

«Это инструмент для анонимизации фотографий, сделанных во время протестов», — пишет Пипкин. Поскольку протесты из-за полицейского, убившего Джорджа Флойда, начались по всей стране, многочисленные активисты призвали людей в социальных сетях не публиковать фотографии с лицами протестующих, опасаясь, что они могут подвергнуться преследованию.

Чтобы запустить «Image Scrubber», нужно выбрать пункт меню Open image («Открыть изображение») в верхней части экрана, а затем кликнуть на нужное фото во всплывшем окне. Программа также отображает метаданные: местоположение, где была сделана фотография, или используемый смартфон. Эти данные могут быть удалены.