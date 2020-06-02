Пригожин пожаловался на бывшего мужа Валерии

В недавнем интервью нынешний супруг Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что до сих пор бывший муж артистки ее преследует. Александр Шульгин постоянно появляется в их жизни с певицей и, к сожалению, с этим они ничего не могут поделать.

В начале карьеры автором многих песен Валерии стал Шульгин. Права на композиции принадлежат ему даже после расставания с супругой.

Каждый раз, когда певицу приглашают на какой-либо фестиваль, Валерия вынуждена обращаться к своему бывшему мужу за разрешением спеть его композиции. Эта ситуация крайне возмущает нынешнего партнера артистки Иосифа Пригожина.

«При этом мы с Валерией воспитали его детей. За все годы он не дал ни копейки денег», – заметил продюсер в интервью.