Приближение инфаркта можно опознать заранее

Сердечного приступа можно избежать, если обращать внимание даже на самые незначительные симптомы. Приближение инфаркта можно определить по трем важным симптомам.

Речь идет о боли в области живота, неприятных ощущениях в районе головы и шеи, а также о давлении на грудь. Если вы обнаружили все эти симптомы, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

При инфаркте важно оказать быструю помощь, и в этом случае у человека появятся все шансы не только на выживание, но и на полноценную жизнь в будущем. При своевременной помощи серьезных последствий сердечного приступа можно избежать.

Также врачи рассказали о том, что с каждым годом количество инфарктов увеличивается во всем мире. Согласно данным за прошлый год, в странах Центральной Азии и Европе от сердечно-сосудистых заболеваний скончались более 4 миллионов человек.

Недавно доктор медицинских наук и профессор из Германии Ульф Ландмессер заявил, что несмотря на высокое качество немецкой медицины, медики не могут спасти пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями. Примерно 40% летальных исходов в стране связаны с такими заболеваниями. Сердечный приступ является самым распространенным заболеванием на планете. Поэтому, как отмечает ученый, инсульты и инфаркты легче предупреждать, чем справляться с их последствиями.