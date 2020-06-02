Папарацци сфотографировали леди Гагу, покрытую сальными отложениями и целлюлитом

Популярная певица Леди Гага (Lady Gaga) прогулялась по Лос-Анджелесу вместе со своим бойфрендом в откровенном наряде во время режима самоизоляции, введенном из-за вспышки коронавируса. Пользователей сети обратили внимание на ее неопрятный образ.

Для прогулки певица выбрала обтягивающие черные лосины, которые больше были похожи на колготки, и черный лифчик-топ с декоративными резинками над и под грудью. Грязные волосы эпатажная певица собрала в небрежный хвост. На лице у Леди Гаги была медицинская защитная маска.