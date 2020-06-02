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Папарацци сфотографировали леди Гагу, покрытую сальными отложениями и целлюлитом

Популярная певица Леди Гага (Lady Gaga) прогулялась по Лос-Анджелесу вместе со своим бойфрендом в откровенном наряде во время режима самоизоляции, введенном из-за вспышки коронавируса. Пользователей сети обратили внимание на ее неопрятный образ.

Для прогулки певица выбрала обтягивающие черные лосины, которые больше были похожи на колготки, и черный лифчик-топ с декоративными резинками над и под грудью. Грязные волосы эпатажная певица собрала в небрежный хвост. На лице у Леди Гаги была медицинская защитная маска.

В сети сразу же стали обсуждать внешний вид певицы. Поклонники обратили внимание на лишний вес. Живот Гаги заметно выступал над резинкой лосин.

«Зачем надевать такой наряд с такой фигурой?», «Даже у Леди Гаги появился живот после локдауна», «Гага, ты ли это?», «Что за колготки?», «Да, старость ее не красит»,

— комментируют поклонники снимки.

Отмечается, что певица шла в ресторан вместе с Майклом Полански (Michael Polansky).. На снимках звезды держаться за руку.

2 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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