Мошенники начали продавать крем с защитой от 5G и даже с эффектом избавления от чипированния

На популярной площадке интернет-объявлений уже представлены десятки предложений о продаже кремов, в описании которых заявлен защитный эффект не только от 5G, но и от «4G, 3G, 2G, Wi-Fi и pадиовoлн от сoтовыx вышек cвязи».

Как гласит (орфография автора во всех случаях сохранена) описание товара в некоторых объявлениях, «крем разработан из натуральных компонентов, абсолютно безопасен для здоровья», «в составе 5GScreen+ присутствует радиопоглощающий природный полезный компонент, эффективность которого давно доказана», «крем снимает напряжение, обладает седативным и успокаивающим действием, повышает скорость мыслительных процессов, снимает нагрузку с сосудов и сердца вызванную 5G излучением и может быть применен в ситуациях: большое скопление электроники; вышка 5G менее чем в 1 км от жилища; долгое пребывание среди большого скопления людей», «оpгaничeские фильтры пpевpaщaют рaдиoволновые лучи в тепло и не дaют им пpоникнуть в кожу», «сoдеpжит чaстицы очищенного алюминия и кварцевого песка, что увеличивает его эффективность от излучения» и прочие.

Мошенники утверждают, что крема разработаны польскими и японскими специалистами, а также китайскими, причём в случае с последними акцентируется внимание на распространённости 5G-связи в Поднебесной, что и вынудило население искать способы защиты от вредного излучения. Один из самых дорогих товаров помимо защиты от 5G-излучения обещает и избавление от чипирования.

«Технология квантового голографического катализатора, с нано частицами, деактивирующими вредное 5g излучение и выводящее из строя чипы. Пользуемся сами и делаем под заказ. Защити себя и свою семью, не иди на поводу у тех, кто говорит, что излучение безвредно, они все уже давно чипированны и хотят продвигать зло в массы. Как сказано у Иоанна Златоуста, что придут времена, когда начертают число зверя на чело или руку, так и знающие и ведающие люди да уберегут себя от диавольского кода и не позволят себя клеймить!», — говорится (орфография автора сохранена) в описании крема.