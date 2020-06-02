Михаил Саакашвили приступил к своим обязанностям и сразу же обнаружил лоббирование интересов олигарха в правительстве

Михаил Саакашвили сообщил, что у него была встреча с группой украинских сельхозпроизводителей. По его словам , они серьезно обеспокоены намерением руководства страны ограничить импорт удобрений — фактически, поставки собираются полностью прекратить.

Саакашвили подчеркнул, что данное решение принимается, якобы, с благой целью — защитить отечественного производителя. Но в данном случае важно понимать, что ограничение импорта приведет к тому, что цены на удобрения на внутреннем рынке вырастут как минимум на 40 процентов. Соответственно, это отобразиться на стоимости сельскохозяйственной продукции, что потом почувствуют и ее потребители.

Объясняется на самом деле все очень просто. В Украине есть олигарх, занимающийся производством удобрений, и имеющий монопольное положение на рынке.

Важно, что на экспорт свою продукцию он отправляет по более низким ценам, нежели продает украинским аграриям. Поэтому решение ограничить импорт можно сравнить с выстрелом себе в ногу. Ничего общего с интересами страны и отечественного производителя оно точно не имеет. Данное решение — это прямое лоббирование интересов олигарха-монополиста.