Мэрилин Монро — опубликованы самые известные фото голливудской красавицы

1 июня родилась одна из самых популярных блондинок в мире, актриса Мэрилин Монро. Вчера ей могло бы исполниться 94 года. Монро навсегда оставила за собой звание секс-символа Голливуда.

Мэрилин Монро получила настоящую известность после выхода фильма «Ниагара». Блондинка всегда имела эффектный вид, поэтому сводила с ума всех мужчин, а женщины лишь пытались повторить ее самые роскошные образы, чтобы хоть немного быть похожими на кумира. Даже после смерти актриса является примером для подражания для многих женщин.

В день рождения выдающейся звезды Мэрилин Монро, мы решила собрать самые известные фото легендарной девы, чтобы еще раз вспомнить важнейшие события из жизни звезды.