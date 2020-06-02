Лису из Blackpink обворовали на 800 000 долларов

Агенство BLACKPINK сообщило, что Лиса (Lisa) стала жертвой мошенничества со стороны своего же менеджера, с которым работала с дебюта и была в дружеских отношениях.

Ввиду того, что она является иностранкой и испытывает трудности в финансовых вопросах, он воспользовался положением и доверием, украв у певицы свыше 800,000 долларов.

Певица одолжила сумму помощники, чтобы он помог ей инвестировать в недвижимость, но подчиненный спустил все 800 000 долларов в казино.

«После расследования этого вопроса, мы подтвердили, что Лиса была обманута бывшим менеджером «А». Лиса хотела бы уладить вопрос спокойно, поскольку «А» был менеджером, которому она доверяла. «А» уже погасил часть своего долга и вскоре вернет остаток суммы. «А» больше не является сотрудником компании. Мы бы хотели извиниться за то, что вызвали серьезную обеспокоенность у многих фанатов, которые любят наших артистов. Мы смущены неправильным поведением «А», и мы чувствуем значительный вес ответственности. Мы предпримем меры, чтобы избежать таких ситуаций в будущем»