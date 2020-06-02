Королева стриптиза показала как надо жарить булочки

«Быть первооткрывателем нелегко. Когда в 2003 году я стала чемпионкой Украины по стриптизу, я смогла изменить мнение многих скептиков о нем. Вместо волны негатива, которая, казалось бы, должна была обрушиться, меня накрыла волна всенародной любви, как ни странно в большей мере от женщин. В моих номерах всегда присутствует театрализация, акробатика, это похоже, скорее, на Cirque du Soleil для взрослых.

Есть разница между танцами вокруг пилона и танцами на пилоне. В первом случае не нужно владеть особыми навыками, чтобы ходить вокруг него, во втором случае это тяжелый труд, ежедневные тренировки, синяки, ссадины.»-так Врдануш Мартиросян рассказывает о свое профессии.

«Pole dance − это спорт, которым должна заниматься каждая девушка. Большинство девушек, которые приходят ко мне на занятия, хотят не только привести в тонус свое тело, но и приобрести уверенность в себе. Мы танцуем исключительно на каблуках, изучая свое тело, его возможности, приобретая красивую походку, осанку.

Очень часто я сталкиваюсь с комплексами. Многие женщины стесняются прикоснуться к себе в танце. Что уж говорить о том, как они ведут себя наедине с мужчиной, если они стесняются даже самих себя! Те, кто приходят ко мне на занятия, учатся танцевать не для того, чтобы демонстрировать это публично, а чтобы порадовать своего любимого мужа. Всегда говорю, что пилон скрепляет отношения. Я точно знаю, что мой мужчина никогда не пойдет в стриптиз-бар! Зачем? Ведь дома есть «свой самовар».»-говорит звезда.

На днях Варда запустила свое шоу в Инстаграм,в котором будет обучать женщин быть сексуальными в любых условиях. Первый ролик был посвящен кухне.