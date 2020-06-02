«  
  »

Киркоров согласен сыграть предстательную железу в программе Малышевой

Филипп Киркоров от безделия начал снимать развлекательное шоу. Бывший  Примадонны,  оставшийся без работы, соглашается на разные вакансии. На этот раз ему предложили изображать предстательную железу в костюме на передаче Елены Малышевой, а потом он и вовсе должен был играть мужской половой орган в комбинезоне.

Ролик Киркоров опубликован в социальной сети. Пока одни поклонники только смеялись над происходящим, другие начали осуждать артиста. Подписчики в Инстаграм признались, что им противно смотреть на него.

Сам Киркоров изображал недовольство своей ролью и отметил, что согласится на участие в таком шоу, если там появится Николай Басков и Юрий Лоза, который мог бы сыграть аппендицит, так как никому не нужен.

«Не устал маразматические выходки свои снимать?», «Смотреть противно», «Похабщина», «Ужас. Нет слов. Позорище», «Зачем так опускаться», — отреагировали пользователи соцсети.

2 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  