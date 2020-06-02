Киркоров согласен сыграть предстательную железу в программе Малышевой

Филипп Киркоров от безделия начал снимать развлекательное шоу. Бывший Примадонны, оставшийся без работы, соглашается на разные вакансии. На этот раз ему предложили изображать предстательную железу в костюме на передаче Елены Малышевой, а потом он и вовсе должен был играть мужской половой орган в комбинезоне.

Ролик Киркоров опубликован в социальной сети. Пока одни поклонники только смеялись над происходящим, другие начали осуждать артиста. Подписчики в Инстаграм признались, что им противно смотреть на него.

Сам Киркоров изображал недовольство своей ролью и отметил, что согласится на участие в таком шоу, если там появится Николай Басков и Юрий Лоза, который мог бы сыграть аппендицит, так как никому не нужен.

«Не устал маразматические выходки свои снимать?», «Смотреть противно», «Похабщина», «Ужас. Нет слов. Позорище», «Зачем так опускаться», — отреагировали пользователи соцсети.