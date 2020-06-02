Холли Берри поделилась странными снимками в бассейне

53-летняя актриса Холли Берри во время карантина не теряет связь с фолловерами и регулярно радует их новыми кадрами в своем микроблоге.

Так, недавно знаменитость опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый снимок. На нем Холли плавает в бассейне, одетая в купальник черного цвета и стильную кепку в тон с козырьком. При этом глаза знаменитость спрятала под головным убором, показав на камеру только нижнюю часть лица, выбившиеся пряди и плечи.

Поклонники в комментариях отметили, что новый снимок получился очень стильным и соблазнительным, поэтому попросили актрису публиковать больше фотоотчетов.