Хитрые украинские туристы пытаются путешествовать во время карантина за счет государства

Застрявшие в Бангкоке 80 украинцев просят президента Зеленского поспособствовать в том, чтобы им можно было поскорее вернутся на Родину. Рейс из Бангкока в Киев должен был состояться в ночь с 3 на 4 июня, но его отменили.

Одна из украинок записала видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому, которого со слезами на глазах попросила о помощи. В этом видеообращении украинка просит президента Зеленского подключить свои связи и вернуть всех туристов домой. Говоря о себе, девушка отмечает, что в Таиланде уже находится больше двух месяцев и не может вернутся домой, очень скучает по своему маленькому сыну.

Девушка подтвердила, что она купила билет, стоимостью 1100 долларов, но вылетать никак не может. В свою очередь посольство Украины в Facebook обнародовало справку, что компания «МАУ» задерживает рейс, потому что до сих пор билеты купило недостаточное количество пассажиров. При этом в «МАУ» подтвердили, что потраченные на билеты деньги все пассажиры могут вернуть.

Очень интересная история. Единственная проблема в том,что в Украине карантин обьявлен три месяца назад. И если туристы,на свой страх и риск,каким то образом добрались то Таиланда,то теперь не стоит просить за счет налогов законопослушных граждан привезти их домой.

Но ,конечно же ,президент всегда может это сделать за свой счет.