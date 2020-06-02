Голую Дженнифер Энистон выставили на продажу

Знаменитый снимок Дженнифер Энистон, на котором она позирует обнаженной, выставят на аукцион, а средства, полученные от его продажи, будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Черно-белая фотография, с годами ставшая культовой, была сделана в 1995 году — тогда актрисе было 26 лет. Автором снимка стал Марк Селигер. Назвать кадр вульгарным или чересчур откровенным едва ли повернется язык — все интимные места звезды сериала «Друзья» (Friends) прикрыты.

Мой дорогой друг Марк Селигер выставил на аукцион 25 своих портретов, включая мой. 100% вырученных от продажи этого портрета средств будут направлены в NAFC — организацию, которая предоставляет бесплатное тестирование на коронавирус и лечение для малообеспеченных людей по всей стране,

— сообщила 51-летняя Энистон.

Начальная цена лота пока не сообщается, но желающих приобрести это фото среди подписчиков актрисы уже более чем достаточно.

Помимо снимка Энистон, на аукцион выставят еще 24 работы фотографа, среди них есть портреты Леонардо ДиКаприо, Билли Айлиш, Снуп Дога и других знаменитостей.