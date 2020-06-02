Генштаб России заявил,что их ПВО готовы сбивать бомбардировщики США

В российском Генштабе заявили, что их ПВО готовы сбивать стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer, если это понадобится.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской. По его словам, Россия внимательно отслеживает полеты американских стратегов, и 29 мая при приближении В-1В к границе РФ войска ПВО были готовы к немедленному применению средств поражения.

Таким образом в Москве среагировали на недавний полет самолетов ВВС США над Черным морем, когда бомбардировщики сопровождали не только российские Су-35С, но и украинские Су-27.