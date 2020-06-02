Генштаб России заявил,что их ПВО готовы сбивать бомбардировщики США

В российском Генштабе заявили, что их ПВО готовы сбивать стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer, если это понадобится.
Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской. По его словам, Россия внимательно отслеживает полеты американских стратегов, и 29 мая при приближении В-1В к границе РФ войска ПВО были готовы к немедленному применению средств поражения.
Таким образом в Москве среагировали на недавний полет самолетов ВВС США над Черным морем, когда бомбардировщики сопровождали не только российские Су-35С, но и украинские Су-27.
Полеты участились после того, как В-1В покинули базу Гуам. Бомбардировщики стали чаще появляться и у берегов Камчатки. Так, если в апреле этого года американские самолеты пролетели над Охотским морем только один раз, то в мае – уже пять.
Также Рудской назвал в разговоре с журналистами недавние учения НАТО в акватории Баренцева моря провокацией альянса в канун 9 мая. При этом он вспомнил, что американцы уведомили о заходе своих кораблей в Баренцево море, хоть и в минимальные сроки.
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