Эмили Ратаковски поделилась пикантным снимком

Известная американская супермодель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски снялась в рекламе своего бренда нижнего белья Inamorata Woman. Звезда опубликовала фото на Instagram-странице бренда.
Отмечается, что на снимке 28-летняя знаменитость позирует в прозрачном топе без нижнего белья на живописной лужайке. Модель расстегнула верхние и нижние пуговицы топа. Девушка проигнорировала бюстгальтер.
«Платье Roxbury и низ Orpheus — идеальный комплект», — сообщается в публикации.
Отмечается, что стоимость такого комплекта на сайте бренда составляет 200 долларов.
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