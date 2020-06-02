Семья Бекхэмов решила копать тонель Приближение инфаркта можно опознать заранее » Эмили Ратаковски поделилась пикантным снимком Известная американская супермодель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски снялась в рекламе своего бренда нижнего белья Inamorata Woman. Звезда опубликовала фото на Instagram-странице бренда. Отмечается, что на снимке 28-летняя знаменитость позирует в прозрачном топе без нижнего белья на живописной лужайке. Модель расстегнула верхние и нижние пуговицы топа. Девушка проигнорировала бюстгальтер. «Платье Roxbury и низ Orpheus — идеальный комплект», — сообщается в публикации. Отмечается, что стоимость такого комплекта на сайте бренда составляет 200 долларов.

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