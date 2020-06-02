Доходы россиян рухнули на 22%

Падение уровня жизни в России из-за карантинных мер и пандемии коронавируса не имеет аналогов в новейшей истории российской статистики.

Во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян в годовом выражении обрушились на 21,8%, оценивают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

Это вдвое больше пиковых значений как кризиса 2008-09 гг, так и рецессии 2015-16 гг: тогда максимальное падение достигало 10,7% и 9,5% соответственно (декабрь-2008 и август-2016).

По итогам года спад доходов может оказаться двузначным и более чем втрое превысить прогноз Минэкономразвития, которое предрекает россиянам потерю 3,8% дохода с учетом инфляции и обязательных платежей, полагают в ВШЭ.

Меры поддержки, анонсированные правительством и президентом, выглядят мизерными по сравнению с масштабом кризиса в кошельках: пакет помощи апреля и начала мая покрывает лишь одну десятую от потерянных населением доходов (2,2 процентного пункта).

В мае власти анонсировали дополнительные вливания на 250,3 млрд рублей, включая спецдоплаты соцработникам, повышение пособий по уходу за ребенком (до 6751 рубля), выплаты на детей (5-10 тысяч рублей), возврат налогов самозанятым (в среднем 3 тысячи рублей на человека) и повышение минимального пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей.

Эти меры компенсируют еще меньше — 1,6 п.п. от выпавших доходов. По итогам года люди обеднеют в реальном выражении на 8,2-12,1%, прогнозирует ВШЭ. Это отбросит уровень жизни на 12 лет в прошлое: доходы вернутся на уровни 2008 года.

Расчеты сделаны на основе предположения, что 12,5% населения потеряют работу, а еще столько же будут получать лишь половину от прежнего заработка.

Результаты опросов не показывают улучшения ситуации, скорее наоборот, констатирует замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина.

На конец мая 13,5% респондентов сообщали, что полностью лишились дохода, у 31,8% респондентов доходы значительно снизились, еще у 15,7% они снизились незначительно. 9,8% потеряли работу, 8,8% ушли в отпуск — неоплачиваемый или оплачиваемый частично.

По данным ЦСР, за февраль-май у 58% респондентов уменьшился доход семьи, у 5% — семья практически полностью лишилась дохода.

По данным «Левада-центра» 32% россиян столкнулись с урезанием зарплат, 26% сообщили, что либо их уволили, либо работы лишился кто-то из членов семьи. Причем без зарплат и без работы остаются в том числе работники госсектора — 18% и 14% соответственно.

«Возможно, это связано в том числе и с тем, что снижаются выплаты работникам бюджетного сектора: например, у преподавателей вузов может отмечаться снижение нагрузки за счет введения дистанционного обучения; при сокращении средств ОМС, переводимых в медицинские учреждения из-за сокращения количества пациентов в период ограничительных мер, медицинские учреждения могут испытывать недостаток средств для выплаты заработных плат», — рассуждает Мисихина.