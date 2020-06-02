Брат Пабло Эскобара требует от Apple компенсации в $2,6 миллиарда за моральные страдания

Брат знаменитого наркобарона Пабло Эскобара – Роберто – нашел очередной способ привлечь к себе внимание, подав иск против корпорации Apple. Он заявляет, что пострадал от некачественной работы ПО в смартфоне iPhone и требует от IT-гиганта колоссальную компенсацию, целых $2,6 млрд. Для сравнения, когда Еврокомиссия оштрафовала Apple за реальные, а не мнимые грехи в области антимонопольного законодательства, сумма наказания была куда меньше – лишь $1,49 млрд.



Но что произошло? Роберто Эскобар утверждает, что в прошлом году получил по телефону консультацию от службы техподдержки Apple, где его заверили, что продукция компания надежно защищена и не имеет уязвимостей. Эскобар на радостях купил iPhone, запустил FaceTime и активировал хорошо известный и тщательно описанный эксплойт. После чего стал получать странные письма, в том числе с угрозой расправы, что привело его «к тяжелой эмоциональной травме».

Эскобар настаивает, что в его мучениях виноваты люди из Apple. Во-первых, заверения о безопасности оказались ложью – за это ему надо заплатить $100 млн. Во-вторых, компания не уведомила его лично об эксплойте и никак не помешала его исполнению, за что она должна ему еще $500 млн. Наконец, в-третьих, сами страдания от пережитого Эскобар оценивает в $2 млрд. Итого $2,6 млрд за вред, причиненный ему современными технологиями.

Уязвимость, о которой идет речь, была выявлена и исправлена еще прошлым летом, но Эскобар мог случайно или намеренно проигнорировать установку патча. Да и в целом с доказательствами у стороны истца не очень, а в Apple хранят молчание. Эксперты полагают, что происходящее не более чем очередной черный пиар от Эскобара, который уже неоднократно попадался на попытках заработать на чужих именах и труде.