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АвтоВАЗ готовиться к выпуску внедорожника

По словам представителя АВТОВАЗа, сейчас ведется плотная работа над рестайлингом линейки LADA Vesta и Largus, а также готовятся к появлению на свет абсолютно новые модели. Какие — секрет.

Скорее всего, речь идет о LADA 4×4 нового поколения, чей концепт был представлен на Московском автосалоне два года назад. Еще тогда президент концерна Ив Каракатзанис сообщил  о том, что будущий вазовский внедорожник выйдет не раньше 2022 года. Те же сроки нам называл и главный дизайнер LADA Стив Маттин. Неужели таки старушка «Нива» с 40-летней историей сменит генерацию?

Впрочем, найдется в копилке АВТОВАЗа и кое-что другое. К примеру, зарегистрированные в базе Роспатента товарные знаки Forta, Tensa и Kayna дают возможность заводу выпустить поистине свежачок. Правда, не факт, что автомобильный.

Как оказалось, документы поданы сразу по двум категориям — «игрушки» и «авто». Кто знает: может волжане решили удариться в сувенирную продукцию? Хотя, скорее всего, машины все же появятся, а их уменьшенные копии станут имиджевым дополнением. Только, увы, никаких сведений о потенциальных новинках пока нет.

2 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия ﻿
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