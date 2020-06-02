Астрономы наблюдают две странные вспышки в космосе

Астрономы уже наблюдали подобную вспышку и дали ей название Cow («Корова»). Теперь у исследователей собирается целое стадо — ZTF18abvkwla («Коала») и CSS161010. К слову, обнаруженная в июне 2018 года, «Корова» получила свое прозвище благодаря автоматически присваиваемым буквам при формировании официального астрономического названия — «AT2018cow».

Эти вспышки гораздо ярче, чем обычные сверхновые, но и длятся они гораздо меньше — несколько дней вместо нескольких недель. О том, что вызывает такой выброс энергии, астрономы могут только догадываться. «Мы находимся на ранней стадии «зоологии» данного класса», — говорит астроном Анна Хо из Калифорнийского технологического института.

Это явно необычный тип сверхновой, которая, взрываясь, излучает также радиоволны в дополнение к кратковременной вспышке света. Эти радиоволны могут создаваться ускоренными электронами, которые пробивают плотную оболочку материала во время взрыва. Если стареющая звезда теряет внешние слои до взрыва, то у нее может появляться очень плотная кора.

Как говорит астрофизик Дин Коппеджанс из Северо-западного университета в Эванстоне (штат Иллинойс, США), возможно это результат уничтожения звезды черной дырой.

Когда была обнаружена «Корова», ученые предположили, что ее породил некий космический «двигатель» — плотный объект наподобие черной дыра или вращающейся нейтронной звезды, ускоряющий потоки материи. Теперь, в свете новых открытий, данная гипотеза кажется ученым наиболее правдоподобной, говорит астрофизик Брайан Метцгер из Колумбийского университета.