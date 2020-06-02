Умер чемпион мира по пауэрлифтингу

Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем подмосковном доме. Смерть наступила 31 мая от огнестрельного ранения в голову.
По информации , утром 55-летний Трайбер отправил сообщения жене и старшему сыну, в которых просил прощения. Тело спортсмена обнаружил приехавший к нему сын.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из комнат незарегистрированный обрез охотничьего ружья.
Последние несколько лет Трайбер работал тренером.
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