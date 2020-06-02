Умер чемпион мира по пауэрлифтингу

Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем подмосковном доме. Смерть наступила 31 мая от огнестрельного ранения в голову.

По информации , утром 55-летний Трайбер отправил сообщения жене и старшему сыну, в которых просил прощения. Тело спортсмена обнаружил приехавший к нему сын.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из комнат незарегистрированный обрез охотничьего ружья.

Последние несколько лет Трайбер работал тренером.