Жители Гонконга массово скупают валюту, опасаясь санкций США

Дефицит наличных долларов наблюдается в обменных пунктах Гонконга, где население бросилось скупать американскую валюту, опасаясь, что из-за санкций США власти автономии отпустят курс гонконгского доллара, который с 1983 года зафиксирован в коридоре 7,75-7,85 за доллар.

«Долларов США практически нигде не осталось в наличии. Количество другой иностранной валюты, доступной для обмена, тоже сейчас крайне ограничено», — рассказал корреспонденту ТАСС владелец одного из обменных пунктов в районе Монгкок по фамилии Цанг. По его словам, многие клиенты стремятся обменивать сейчас довольно крупные суммы, порой сотни тысяч гонконгских долларов. При этом они также выражают готовность скупать и другую валюту — евро, фунты стерлингов, австралийские доллары.

Ажиотаж связан тем, что жители Гонконга опасаются возможности изменений в системе привязки гонконгского доллара к американскому, а также негативных последствий санкций США.

Вашингтон подверг резкой критике принятую Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности и объявил это как нарушением автономного статуса этой Гонконга. В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

США, в частности, отменяют все торговые преференции для Гонконга и больше не рассматривают его как территорию, не относящуюся к Китаю, что означает визовые ограничения для жителей. Также США введут ограничения на получение американских студенческих и рабочих виз для граждан Китая, имеющих связь с армией КНР, и подготовят пакет санкций в отношении официальных лиц, виновных в подрыве автономного статуса Гонконга.

Монетарный регулятор Гонконга на днях заверял, что законопроект о нацбезопасности не предусматривает внесение каких-либо изменений в финансовую систему специального административного района, где сохранятся свободное движение капитала, фиксированный курс и свободная конвертируемость гонконгского доллара.

После перехода под юрисдикцию КНР по формуле «одна страна — две системы» в 1997 году бывший британский анклав на правах расширенной автономии сохранил собственную валюту и финансовую систему. Гонконгский доллар с 1983 года привязан к американскому, его курс поддерживается в строго установленном коридоре 7,75-7,85 к доллару США.