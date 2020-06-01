Зафиксирован массовый побег животных от климатической катастрофы

Французские ученые из Университета Тулузы и Университета Пикардии обнаружили, что многие виды живых организмов, особенно морских животных, мигрируют ближе к полюсам и вверх по горным склонам. Причиной массового побега являются катастрофические изменения климата. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Специалисты проанализировали 258 научных работ, фиксирующих изменение мест обитания у более чем 12 тысяч бактерий, грибов, растений и животных. Оказалось, что водные организмы быстрее реагируют на повышение средних температур в низких широтах. Например, ареал обитания насекомых сдвигается со скоростью 18,5 километра в год, а морских видов животных — 6 километров в год. Наземные организмы переселяются по склонам гор на большую высоту. Так, у амфибий скорость переселения составила 12 метров в год, а у сухопутных животных — 1,8 метра в год.

Если сравнить скорость смещения ареалов обитания морских и сухопутных животных, то первые перемещаются примерно в шесть раз быстрее. Это несоответствие объясняется тем, что воздух проводит тепло примерно в 28 раз хуже, чем вода, а наземные животные лучше регулируют температуру своего тела.

По словам исследователей, животные, обитающие высоко в горах, находятся на грани вымирания, поскольку они не приспособлены к среде с более высокой температурой, которая поднимается вверх по склону. Однако ученые подчеркивают, что их метаанализ охватывает только 0,6 процента видов живых организмов на Земле.